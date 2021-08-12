Попов: вместе с Фондом капремонта разработаем дорожную карту по проблемным объектам ЗАО

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Вопросы проведения капремонта в домах Западного административного округа обсудили в ходе совещания Фонда капитального ремонта Москвы (ФКР). Об этом рассказал телеведущий Евгений Попов.

"Как к журналисту, ко мне обратились десятки жителей Западного округа с просьбой оказать содействие в решении одного из самых острых и актуальных вопросов – капитального ремонта жилых домов. Эти же темы поднимал и на недавней встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным и его заместителем по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петром Бирюковым. Совещание в Фонде капитального ремонта стало важным этапом в решении этой проблемы", – сообщил Попов.

Серьезные нарекания на качество и сроки вызывают ремонтные работы в районе Дорогомилово. Жители восьми домов, в которых требуются оперативные действия по началу или завершению капитального ремонта, просят власти вмешаться в ситуацию.

Под контроль требуется взять и ситуацию с ремонтом жилого фонда в Раменках, Филевском парке, Фили-Давыдкове и Можайском районах.

"Проблемы понятны. Фонд капитального ремонта берет неделю на разработку дорожной карты. Для каждого проблемного адреса будет назначен куратор от нашей организации, который на месте займётся устранением недостатков и работой со строительными организациями. Полагаю, что некоторые из подрядчиков лишатся своих контрактов", – заявил генеральный директор столичного ФКР Артур Кескинов.

Попов пообещал рассказать жителям каждого дома о принятых мерах.

"Считаю важным, чтобы люди понимали: мы все платим за капремонт и должны получать качественные услуги. От этого зависит комфорт москвичей. Задача органов власти – отслеживать ситуацию и вовремя принимать меры к недобросовестным подрядчикам", – подчеркнул журналист.

Ранее о планах на проведение круглого стола по проблемам капремонта, в ходе которого жители смогут напрямую задать интересующие вопросы власти, Попов рассказал мэру Москвы Сергею Собянину. Телеведущий пояснил, что у него накопилось более 20 обращений от жителей ЗАО, недовольных качеством и сроками проведения ремонтных работ.