В Москве завершен ремонт причала Киевский вокзал

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Специалисты завершили ремонт причала Киевский вокзал на Бережковской набережной в столице. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства в телеграм-канале.

"Привели в порядок металлические ограждения причала, износившийся деревянный настил заменили покрытием из древесно-полимерного композита. Этот материал с фактурой "под дерево" устойчивее к влаге и не требует специального ухода, а его шероховатая поверхность препятствует скольжению", – говорится в сообщении.

Отмечается, что обновление причала является важным штрихом в создании комфортной городской среды в районе Дорогомилово.

Благоустройство на площади Киевского вокзала было завершено еще в 2019 году. Далее работы провели на набережных Бережковской и Тараса Шевченко. Кроме того, специалисты привели в порядок территорию на Украинском бульваре и 1-й и 2-й Бородинских улицах.

Основные строительно-монтажные работы завершили в 2020 году. В этом году высадят зеленые насаждения, установят малые архитектурные формы, оборудуют три детские площадки и одну спортивную. На площади Киевского вокзала сделают комплекс навесов по принципу "сухие ноги".

