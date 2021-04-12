Причал Киевский Вокзал в Москве обновят и благоустроят

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Работы по замене покрытия на причале Киевский Вокзал продолжаются. Они были начаты еще в марте. С тех пор специалисты уже закончили демонтировать старый настил, а также зачистку, шлифовку и окраску ограждения. Как сообщили в пресс-службе столичного департамента капитального ремонта, монтаж обрешетки выполнен уже на 95%.
"Площадь нового покрытия, которое будет выполнено из древесно-полимерного композита, составит 640 квадратных метров. Шероховатая текстура поверхности обеспечивает надежное сцепление и препятствует скольжению. Ухаживать за таким покрытием будет проще и дешевле, оно легко чистится и не требует окраски", – рассказали в ведомстве.
Уточняется, что вся прилегающая территория причала приведена в порядок. Благоустройство на площади Киевского вокзала было завершено еще в 2019 году. Далее работы провели на набережных Бережковская и Тараса Шевченко. Кроме того, специалисты привели в порядок территорию на Украинском бульваре и 1-й и 2-й Бородинских улицах.
Основные строительно-монтажные работы завершили в 2020 году. В этом году высадят зеленые насаждения, установят малые архитектурные формы, оборудуют три детские площадки и одну спортивную. На площади Киевского вокзала сделают комплекс навесов по принципу "сухие ноги".
Ранее сообщалось, что в Москве начались работы по благоустройству Садовнической набережной и улицы и Раушских переулков.
"Это наш город": на площади у Киевского вокзала появятся защитные навесы
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