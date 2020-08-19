Электродепо "Руднево" запустили в полном объеме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Введена вторая очередь электродепо "Руднево", обслуживающего составы Некрасовской линии метро, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Там были построены здания электромеханической службы, ремонтно-строительного участка и объединенного склада, расширен отстойно-ремонтный корпус (ОРК) депо.

Заммэра уточнил, что в зданиях второго этапа электродепо будут проводиться диагностика состояния подвижного состава, проверка работоспособности и обслуживание систем кондиционирования, линий связи, ремонтные работы и чистка вагонов.

Бочкарев напомнил, что первый этап электродепо был открыт вместе с запуском первого участка Некрасовской линии метро в июне прошлого года. Он включал в себя 37 зданий и сооружений.

Расширение ОРК велось в условиях действующего депо и было организовано таким образом, чтобы службы метрополитена и строители не мешали друг другу.

Электродепо "Руднево" располагается на площади 20,7 гектара. Общая площадь застройки – 64,8 тысячи квадратных метров, включает в себя 46 основных зданий и сооружений, в том числе отстойно-ремонтный корпус для одновременного пребывания 30 составов.

К основным зданиям также относятся мотодепо, здания аварийно-восстановительной службы, компрессорной, эксплуатационного персонала и здание дистанции электро-механической службы.

Построен административно-бытовой корпус для управленческого персонала с комнатами отдыха для локомотивных бригад, столовой, медпунктом, тренажерным и актовым залами.

Некрасовскую линию метрополитена (II участок) и примыкающий к ней участок Большой кольцевой линии открыли в марте текущего года. Для пассажиров стали доступны станции "Юго-Восточная", "Окская", "Стахановская", "Нижегородская", "Авиамоторная" и "Лефортово".

Линия протяженностью 22,3 километра с 10 станциями проходит от района Лефортово через станции "Авиамоторная" на шоссе Энтузиастов и "Нижегородская" в начале Рязанского проспекта, далее – вдоль Рязанского проспекта за МКАД в районы Жулебино, Косино-Ухтомский и Некрасовка.

Первый участок "Некрасовка" – "Косино" длиной 7,9 километра с четырьмя станциями был открыт в июне 2019 года.