На юго-западном участке БКЛ начали прокладку последнего тоннеля

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Перед станцией "Аминьевское" БКЛ началась прокладка двухпутного тоннеля от станции "Давыдково" до переходной камеры, сообщили в пресс-службе столичного Стройкомплекса.

"Тоннелепроходческий комплекс "Надежда" построит перегонный тоннель длиной 1,45 километра на глубине порядка 35 метров в водонасыщенных песках, глинах и суглинках", – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он также добавил, что данный тоннель станет заключительным этапом на юго-западном участке БКЛ.

Ранее сообщалось, что на Большой кольцевой линии метро началось строительство дополнительной пересадки со станции "Каховская". Оттуда можно будет попасть на "Севастопольскую" Серпуховско-Тимирязевской линии.