Два жилых корпуса планируют построить в районе Западное Дегунино

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Два жилых корпуса планируют возвести в районе Западное Дегунино. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

"Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для инвестиционного объекта по адресу улица Ижорская, дом 6/6, район Западное Дегунино", – говорится в сообщении.

Председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов рассказал, что в двух корпусах на первых этажах разместятся нежилые помещения общественного назначения. Фасады зданий облицуют штукатурным слоем и керамической плиткой на уровне цоколя.

На придомовой территории разобьют газоны и высадят деревья, кустарники и другие растения. В качестве энергосберегающих мероприятий в зданиях предусмотрен учет расходов потребляемой тепловой энергии, воды и электроэнергии.

Ранее сообщалось, что в Измайлове по программе реновации построят два жилых дома. Дом будет расположен по адресу Сиреневый бульвар, владение 4/1, в ВАО. Новостройка рассчитана на 840 квартир.

Данный проект предусматривает постройку подпорной стены с ограждением. Кроме того, появятся плоскостные парковки, проезды, тротуары, а также пешеходные зоны. На прилегающей территории планируют разбить газоны, высадить кустарники и деревья.

