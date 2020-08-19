Складской комплекс введен в эксплуатацию в Царицыне

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Складской комплекс введен в эксплуатацию в столичном районе Царицыно. Об этом сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор).

Здание расположено по адресу: улица Промышленная, дом 12А, строение 1. Оно поделено на складскую и административную части. В одноэтажной складкой с высотой потолков около 10 метров расположены погрузочные посты для грузового транспорта и малотоннажных автомобилей.

Административная часть здания имеет пять этажей, включая технический. В этой части здания размещены диспетчерская, столовая, а также помещения для арендаторов и администрации комплекса.

"По поручению Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству и безопасности строительства. На строительстве складского комплекса с участием специалистов Центра экспертиз проведено 16 инспекционных проверок, выполнен весь комплекс лабораторно-инструментальных работ, что позволяет оперативно выявлять и устранять нарушения в процессе строительства", – отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

В конце июля Мосгосстройнадзор сообщил о вводе в эксплуатацию производственно-распределительного комплекса в Южном Бутове. Его площадь составляет 24,1 тысячи квадратных метров.

Объект был возведен на 2-й Мелитопольской улице за счет средств инвестора. Весь комплекс разделен на несколько зон – предзаводскую, зону обслуживания, вспомогательную, транспортную, административно-хозяйственную (была построена во вторую очередь) и складскую.

