Пациенты ремонтируемых поликлиник посетили врачей по новым адресам более 360 тыс раз

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Пациенты столичных поликлиник, в которых начался капитальный ремонт, посетили врачей по новым адресам более 360 тысяч раз, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Средний возраст 25 поликлиник, ушедших на ремонт в конце июня, составляет более 45 лет. Эти здания устарели, им необходимо комплексное обновление. После ремонта поликлиники оборудуют современной диагностической техникой, а для пациентов и врачей будут созданы комфортные условия. Медицинская помощь во время ремонта остается доступной – просто оказывается в других филиалах поликлиник", – приводит слова Раковой Агентство "Москва".

По ее словам, записаться на прием можно онлайн, по телефону или с помощью инфомата в поликлинике, однако теперь нужно обращать внимание на адрес поликлиники, который указан в талоне, а также номер кабинета.

В капитальном ремонте 25 столичных поликлиник задействованы более 5 тысяч строителей и 300 единиц техники. На каждом объекте работают в среднем по 200 человек в смену.

Осенью 2019 года стало известно, что в Москве за три года отремонтируют 135 зданий поликлиник. После ремонта кабинеты самых востребованных врачей будут находиться на нижних этажах, административные помещения и наименее посещаемые – наверху.

В каждом филиале будут вести прием врачи восьми наиболее востребованных специальностей. В филиалах оборудуют маммографы, рентген-аппараты, аппараты УЗИ, оборудование функциональной диагностики. В головных поликлиниках будут работать специалисты пяти узких направлений.