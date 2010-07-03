Участников "Московского долголетия" научат румбе и вальсу на ВДНХ

14:41
14:41
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Голденков
Бесплатные уроки пения и танцев для участников программы "Московское долголетие" проходят в павильоне "Дом культуры" на ВДНХ. Об этом сообщает пресс-служба выставки.
Организаторы отметили, что в этом году ВДНХ стала новой площадкой "Московского долголетия". В частности, в августе горожан старшего возраста научат пению и танцам в недавно отреставрированном павильоне "Дом культуры". "Занятия пользуются большой популярностью – группы участников на данный момент почти укомплектованы", – сказано в сообщении пресс-службы.
По вторникам и четвергам участники "Московского долголетия" осваивают классические бальные танцы: вальс, пасодобль, квикстеп, – а также зажигательные самбу, румбу и ча-ча-ча. "В танцевальной группе на ВДНХ и в хоре по 30 мест", – уточнили в пресс-службе ВДНХ, добавив, что в хор еще готовы принять десять человек.
Всех желающих пригласили записываться в будние дни с 10:00 до 18:00 в павильоне "Дом культуры".
Ранее сообщалось, что 31 августа в "Лужниках" более 3,5 тысячи участников "Московского долголетия" установят новый рекорд на фестивале скандинавской ходьбы. Им предстоит преодолеть дистанцию в 2,5 километра. Победителей определят как в индивидуальном, так и в командном зачетах. Гостей фестиваля также ждут праздничный концерт, мастер-классы, интерактивные игры и лекции.
Программа "Московское долголетие"
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