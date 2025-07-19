Фестиваль латиноамериканской культуры стартовал в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Фестиваль латиноамериканской и карибской культуры открылся в столичном саду "Эрмитаж". Организаторами в том числе выступили правительство Москвы и диппредставительства стран региона, сообщает ТАСС.

Для гостей подготовлены мероприятия и выступления артистов, отметил глава департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин.

"Все это будет нашим вкладом в укрепление дружбы между нашими странами, между нашими столицами", – указал он.

Замглавы Латиноамериканского департамента МИД России Елена Кудрявцева уточнила, что почти вся жизнь сотрудников ведомства связана с регионом. По ее словам, фестиваль дает возможность ближе познакомиться с богатым миром латиноамериканской культуры.

Мероприятия фестиваля стали платформой для диалога и взаимопонимания, добавил посол Перу в России Хуан Хенаро дель Кампо Родригес.

"Каждое из посольств с любовью и вниманием подготовило мероприятия от гастрономии до киноискусства", – подчеркнул он.

Для гостей фестиваля подготовили мастер-классы по румбе, сальсе и другим танцам. Гастрономическая часть включает традиционные блюда, в том числе кесадилью и буритто. Кроме того, на площадке присутствуют музыканты мариачи, которые исполняют известные композиции.

Ранее сообщалось, что в столице впервые состоится фестиваль культуры Вьетнама. Он будет проходить с 25 июля по 3 августа на Манежной площади. Мероприятие приурочат к 75-летию установления дипломатических отношений между Москвой и Ханоем.