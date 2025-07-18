Фестиваль культуры Вьетнама стартует в столице 25 июля

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

Фестиваль культуры Вьетнама впервые пройдет в столице в рамках проекта "Лето в Москве", сообщила пресс-служба комитета по туризму.

Мероприятие, организованное правительством Москвы и посольством Вьетнама в РФ, состоится на Манежной площади с 25 июля по 3 августа. Фестиваль приурочат к 75-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.

"Горожане и туристы смогут посмотреть постановки кукольного театра на воде, попробовать вьетнамские угощения, поучаствовать в творческих и кулинарных мастер-классах", – заявила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

В программу войдут выступления вьетнамских и российских артистов, в частности гости мероприятия послушают традиционные музыкальные инструменты из Вьетнама. Также здесь научат готовить сладости из зеленого риса и суп фо-бо, покажут мастер-класс по созданию игрушек из рисового теста, познакомят с рисунками в жанре донг хо и лаковым искусством.

Вьетнам является важнейшим партнером российской столицы в сфере туризма. Только в 2024 году в Москву приехали свыше 36 тысяч вьетнамцев. Каждый четвертый из них – с деловым визитом. Благодаря подобным проектам взаимный туристический поток будет лишь расти, указали в пресс-службе.

Манежная площадь, которая является одной из локаций цикла "Московские сезоны", ранее уже приняла фестиваль индийской культуры, привлекшего свыше 825 тысяч гостей, а до этого здесь прошли дни культуры Объединенных Арабских Эмиратов – тогда их посетили больше 300 тысяч человек.

Ранее москвичей и гостей города пригласили посетить творческий фестиваль славянского искусства "Русское поле", который пройдет в Парке Победы на Поклонной горе 9 августа. Культурная программа объединит свыше 1,5 тысячи участников из 65 регионов РФ и других стран.

