Более 1 тыс новых домовых указателей установили в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 1 тысячи новых домовых указателей установили в столице. Единая система навигации создается с 2014 года и является важной составляющей городской среды, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

"В Москве все навигационные элементы – домовые и городские указатели, информационные поля – соответствуют разработанному стандарту. Синие таблички с белыми буквами хорошо читаются и органично встроены в архитектурное пространство улиц", – подчеркнул заместитель мэра Петр Бирюков.

По его словам, благодаря созданию такой системы жители Москвы могут быстро найти дорогу к станциям метро, больнице, театру, школе или другому объекту. Так, работы по установке указателей провели в Южном и Северном административных округах столицы в районах Братеево, Даниловском, Донском, Зябликово, Нагатино-Садовники, Нагатинский Затон, Нагорном, Орехово-Борисово Южное, Чертаново Южное, Головинском и Восточное Дегунино.

Всего в 2023 году планируется установить 1,2 тысячи городских и 3,7 тысячи домовых указателей.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что программа реновации не актуальна для столичных районов Братеево, Зябликово, Орехово-Борисово Северное и Южное, однако они продолжают развиваться в других аспектах. В частности, для жителей создали места для прогулок и отдыха. Одним из них стала Братеевская пойма, где оборудовали больше 20 детских площадок, а также спортивные зоны, в том числе поле для бейсбола.

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