Собянин рассказал о развитии районов на юге Москвы

Фото: елеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Программа реновации не актуальна для столичных районов Братеево, Зябликово, Орехово-Борисово Северное и Южное, однако они продолжают развиваться в других аспектах. О том, как преобразилась эта часть Москвы, в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

"Массовая застройка <...> велась [там] в 70–80-е годы прошлого века, поэтому реновация для них не актуальна. В то же время за последнее десятилетие здесь было реализовано много других программ и проектов", – написал мэр.

В частности, для жителей создали места для прогулок и отдыха. Одним из них стала Братеевская пойма, где оборудовали больше 20 детских площадок, а также спортивные зоны, в том числе поле для бейсбола.

Там же появилось порядка 13 километров велодорожек, которые зимой превращаются в лыжные трассы. А вдоль Москвы-реки построили 10 пирсов и 14 спусков к воде.

Кроме того, на набережной появился каскадный парк, где летом проходит Международный фестиваль фейерверков. В этом году новые общественные пространства планируется создать в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки, а также в Гурьевском проезде.

Что касается развития транспортной инфраструктуры, то наиболее значимым проектом для перечисленных районов стало продление Люблинско-Дмитровской линии метро. В новый участок вошли станции "Борисово", "Шипиловская" и "Зябликово".

"Долгое время сотни тысяч жителей этих районов имели только одну линию метро – Замоскворецкую. Что, конечно же, было неудобно", – отметил градоначальник.

Тем не менее Замоскворецкую линию тоже продлили – до станции "Алма-Атинская". В составе ветки также появилось электродепо "Братеево".

За последние годы ситуация улучшилась и для автомобилистов: на юге города была проведена реконструкция Каширского шоссе, обновления претерпели Каширская и Бесединская развязки на МКАД. В этом году планируется достроить южный участок МСД.

На юге столицы продолжается развитие и социальной инфраструктуры. В каждом районе работают центры "Московского долголетия". Также в этой части города появился первый в столице Центр сопровождаемого проживания "Гурьевский" для молодых людей старше 18 лет с ментальными особенностями.

Кроме того, продолжается модернизация медучреждений. Так, реконструкция уже завершена в детской поликлинике № 12 филиале № 2 и детской поликлинике № 145 филиале № 1. До конце года специалисты завершать обновление еще семи зданий поликлиник.

"Братеево, Зябликово, Орехово-Борисово Северное и Южное... Многое сделано, но впереди еще немало работы для того, чтобы в жизни этих замечательных районов Москвы было еще больше комфорта, красоты и уюта", – подытожил Собянин.

Ранее мэр Москвы утвердил планы развития неэффективно используемых территорий в районах Лефортово и Зюзино. Так, на участке бывшей промзоны Серп и Молот и участке на 2-й улице Синичкина планируется организовать современный квартал комплексной застройки.

