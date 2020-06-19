Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Авто

16:07

Москвичей призвали выезжать за город после 21:00

город авто транспорт

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Столичным водителям рекомендуется отказаться от поездок за город до 21:00, сообщили в Центре организации дорожного движения в Twitter.

Отмечается, что после 15:00 в Москве начался час-пик. В связи с этим ожидается осложненная дорожная ситуация на выездах из Москвы.

Кроме того, в ЦОДД напомнили об опасности погодных условий: до конца дня в столице будут грозы и сильный ветер.


Ранее о грозе и порывах ветра 19 июня в Москве сообщили в Росгидромете. Кроме того, в столичном регионе ожидается подтопление низинных районов. Отмечается, что во время грозы порывы ветра будут достигать 13 метров в секунду. В то же время в столице сохранится жаркая погода – температура воздуха составит плюс 31 градус.

В связи с непогодой в МЧС предостерегли горожан от купания и рыбной ловли во время непогоды. Москвичам также порекомендовали обходить рекламные щиты, деревья и шаткие конструкции.

"Утро": ЦОДД оценивает московский трафик в 3 балла

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать