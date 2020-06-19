Москвичей призвали выезжать за город после 21:00

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Столичным водителям рекомендуется отказаться от поездок за город до 21:00, сообщили в Центре организации дорожного движения в Twitter.
Отмечается, что после 15:00 в Москве начался час-пик. В связи с этим ожидается осложненная дорожная ситуация на выездах из Москвы.
Кроме того, в ЦОДД напомнили об опасности погодных условий: до конца дня в столице будут грозы и сильный ветер.
Сегодня час пик начнётся около 15:00, и на вылетных как обычно появятся дачные пробки. Не внушает оптимизма и прогноз погоды: до конца дня грозы и сильный ветер.— ЦОДД (@gucodd) June 19, 2020
Выезжать за город лучше прямо сейчас или уже после 21:00. И будьте, пожалуйста, осторожны. pic.twitter.com/9tYiLmAbgv
Ранее о грозе и порывах ветра 19 июня в Москве сообщили в Росгидромете. Кроме того, в столичном регионе ожидается подтопление низинных районов. Отмечается, что во время грозы порывы ветра будут достигать 13 метров в секунду. В то же время в столице сохранится жаркая погода – температура воздуха составит плюс 31 градус.
В связи с непогодой в МЧС предостерегли горожан от купания и рыбной ловли во время непогоды. Москвичам также порекомендовали обходить рекламные щиты, деревья и шаткие конструкции.
"Утро": ЦОДД оценивает московский трафик в 3 балла
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