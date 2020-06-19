Еще 6 больниц для лечения COVID-19 перепрофилируют для оказания стандартной помощи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Еще шесть городских стационаров, ранее перепрофилированных для госпитализации пациентов с коронавирусом, вернутся к оказанию плановой и экстренной помощи по поручению Сергея Собянина. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Эпидемиологическая ситуация в городе постепенно улучшается, и нагрузка на стационары, задействованные в борьбе с COVID-19, снижается. В таких условиях и с учетом имеющегося резерва в виде созданных временных госпиталей мы можем продолжить выводить их ковида медицинские учреждения", – рассказала Ракова.

По ее словам, в ближайшее время к прежнему графику работы вернутся городские больницы № 17, № 51, № 29 имени Баумана, имени Спасокукоцкого, №1 имени Пирогова, а также туберкулезная больница имени Рабухина. Общий коечный фонд этих перепрофилированных стационаров составит до трех тысяч.

Ракова рассказала, что Москве удается возвращать стационары к плановому приему пациентов из-за своевременно созданного в городе резервного коечного фонда на базе пяти временных госпиталей.

В ближайшее время в клиниках проведут демонтаж оборудования, обработают дезинфицирующими средствами все устройства. Персонал больницы пройдет тестирование на коронавирусную инфекцию, затем они будут сдавать тесты еженедельно.

В соответствии со стандартами койки в палатах будут расставлены с увеличенным расстоянием. В помещениях предусмотрят дополнительное проветривание и обеззараживание воздуха. Принимать пациентов будут через отдельный вход здания с интервалом между пациентами не менее 15 минут и проведением дезинфекции.

Все поступающие в больницу пациенты будут проходить тестирование на COVID-19. Плановое лечение начнется после отрицательных результатов тестов на вирус. На время ожидания результатов пациентов поместят в отдельные палаты с соблюдением всех требований санитарно-эпидемиологической безопасности. Такой стандарт будет применяться во всех перепрофилированных больницах.

К стандартному режиму работу уже вернулись больницы имени Плетнева, имени Мухина, имени Демихова, имени Жадкевича, медучреждение № 31, госпиталь на Шаболовке, а также госпиталь для ветеранов войн №1. Всего в больницах находится свыше 1,8 тысячи пациентов.

В ближайшее время возобновить прием пациентов планируют госпитали для ветеранов войн № 2 и № 3, а также больница имени Давыдовского.

В начале июня Сергей Собянин объявил, что в столице на плановое лечение горожан переведут порядка шести тысяч коек. Градоначальник отметил важность всесторонней предварительной дезинфекции и иной подготовки.

