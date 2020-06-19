"Техноград" приглашает школьников на онлайн-фестиваль по выбору профессии

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ проведет онлайн-фестиваль "Гид по выбору карьеры", говорится на портале мэра и правительства Москвы.

К участию в фестивале приглашаются ученики 6–11-х классов, которые еще не определились с выбором профессии, а также их родители. Для них специалисты подготовили 11 вебинаров по двум тематическим направлениями – профессии будущего и тенденции рынка труда.

"Эксперты помогут школьникам сориентироваться на рынке труда и выбрать специальности, которые будут востребованы в течение ближайших десятилетий. На тематических вебинарах слушателей познакомят с передовыми отраслями и инновационными технологиями", – рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.

Фестиваль пройдет 19 июня с 11:00 до 15:00 на интерактивной образовательной платформе комплекса. Участие бесплатное, но необходимо предварительно зарегистрироваться.

Инновационно-образовательный комплекс "Техноград" является уникальной образовательной площадкой на ВДНХ. Поддерживает ее департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы.

В его учебный план включено больше тысячи мастер-классов, курсов и интенсивов. Посетители обучаются профессиям, востребованным в таких сферах, как цифровые технологии, услуги для населения, креативные индустрии, городская инфраструктура и промышленность.

Центр развития карьеры – одно из направлений деятельности "Технограда". Его специалисты оказывают помощь в выявлении склонностей к профессиям и карьерном планировании. В апреле Центр провел профориентационный онлайн-марафон.

Участникам рассказали о подходах к выбору профессии, перспективных специальностях. Также пользователи узнали о базовых навыках, необходимых для построения успешной карьеры.

