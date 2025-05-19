Температура в системе отопления Москвы зимой повышалась до 118 градусов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве температура теплоносителя во время прошедшего отопительного сезона максимально достигала 118 градусов. Такое значение держалось двое суток, передает пресс-служба Московской объединенной энергетической компании (МОЭК).

"Прошедший отопительный сезон был теплее предыдущего. Он продлился 211 дней, предыдущий 2023/2024 годов – 218 дней", – говорится в сообщении.

Средняя температура наружного воздуха в это время составляла 2,07 градуса, а температура магистрального теплоносителя держалась выше 100 градусов в общей сложности 37 дней.

Самый большой суточный отпуск тепла пришелся на 19 декабря, когда потребление достигло порядка 419 тысяч гигакалорий при температуре на улице в минус 12,2 градуса.

"Такого количества тепла хватит для снабжения города горячей водой в течение 7 дней в летний период", – добавили в пресс-службе "МОЭК".

В отопительный сезон 2023–2024 года средняя температура составляла минус 0,36 градуса, а температура свыше 100 градусов тогда держалась 74 дня.

Ранее в ГД предложили обновить систему подачи тепла в квартиры. Там призвали властей возвращать отопление при наступлении холодов, а не обращаться к "бумажным нормам".

Такие изменения необходимы на фоне нестабильной погоды в Центральной России, где отопительный сезон завершился после которого потепления, но потом вдруг начались заморозки, когда уже были назначены плановые отключения горячей воды.

