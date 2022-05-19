В Москве выдали разрешение на строительство соединяющей три района дороги

14:47
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство дороги, которая соединит три района на севере и северо-востоке города. Она будет пролегать через железнодорожные пути от улицы Дубнинской до Алтуфьевского шоссе. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
Председатель ведомства Игорь Войстратенко рассказал, что разрешение действует до 30 марта 2023 года.
"Спроектированная дорога соединит целых три района на севере и северо-востоке столицы. Таким образом, транспортная ситуация улучшится в Бескудниковском районе, Отрадном и Восточном Дегунине", – отметил Войстратенко.
Рабочие реконструируют существующий участок улицы Хачатуряна от железнодорожных путей Савеловского направления Московской железной дороги до примыкания к Алтуфьевскому шоссе. Ширина проезжей части составит более 22 метров, что позволит создать по три полосы движения в каждом направлении. Также будет построен участок от улицы Дубнинской до железнодорожных путей. В общей сложности дорога протянется на более чем один километр.
Вдоль новой дороги будут установлены три остановки с павильонами ожидания и навигационными пилонами, два новых светофора и парковка на три машино-места.
"Выданное разрешение на строительство позволит застройщику приступить к работам. После подачи им извещения о начале работ будет составлен график проверок. К проверкам привлекут специалистов Центра экспертиз, которые выполнят комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ", – заключил Войстратенко.
Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что строительные работы на путепроводе с внешней стороны МКАД на Липецкую улицу в сторону центра завершены на 55%. Он отметил, что в настоящее время ведутся работы по устройству опор путепровода и укрупнению металлических конструкций пролетного строения.
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