Сергунина пригласила столичные НКО к участию в конкурсе грантов мэра Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Прием заявок на конкурс грантов мэра Москвы для некоммерческих организаций стартует 25 мая в 15:00. Информация об этом опубликована на mos.ru.

Стать участниками смогут организации, реализующие благотворительные, культурные, молодежные и другие социально ориентированные проекты. Срок подачи заявок – до 15:00 24 июня.

"В прошлом году участниками конкурса стали больше тысячи некоммерческих организаций. 183 из них получили гранты на реализацию своих социально значимых инициатив. В тройку лидеров по числу победителей вошли номинации "Молодежь Москвы", "Наше наследие" и "Благотворительность", – рассказала заместитель столичного мэра Наталья Сергунина.

В этом году конкурс пройдет в 12 номинациях, в числе которых "Добровольчество и волонтерство", "Благотворительность", "Семейная Москва", "Молодежь Москвы", "Наше наследие", "ЗОЖ и спорт", "Творческая Москва", "Городские инновации".

Призовой фонд – 400 миллионов рублей. Претендентами на гранты до пяти миллионов рублей станут организации, работающие свыше года. Молодые НКО, зарегистрированные более полугода назад, – на сумму до 500 тысяч рублей.

Председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова подчеркнула, что НКО играют значимую роль в общественной, культурной и других сферах жизни. Многие из них выстроили партнерские отношения с московским правительством довольно давно и участвуют в реализации городских программ. Задача власти – поддержать проекты, направленные на улучшение жизни горожан.

Участниками конкурса могут стать НКО, работающие в Москве более шести месяцев. Также организация не должна проходить процедуры банкротства, ликвидации, реорганизации и иметь задолженности по уплате налогов. Для подачи заявки требуется гарантийное письмо о соответствии организации условиям конкурса, устав и заявление. Ознакомиться с формой документов можно на сайте конкурса.

В ходе подготовки к конкурсу претенденты на грант могут принять участие в экспресс-курсе образовательной программы "НКО Лаб". На вебинарах, очных мастер-классах и индивидуальных консультациях специалисты расскажут, как обосновать актуальность проекта, правильно сформулировать его цели и задачи, найти единомышленников и партнеров для реализации инициативы. График занятий размещен на сайте конкурса. Здесь же можно зарегистрироваться на мероприятия и консультации. Задать вопросы, связанные с подготовкой к конкурсу, участники могут по номеру + 7 (495) 657-65-38.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин вручил благодарности руководителям НКО и волонтерам города. Он наградил 45 лауреатов, среди которых глава благотворительного фонда "Дорога милосердия" Елена Божок, президент благотворительного фонда помощи детям с ДЦП "Адели" Александр Гарайко, руководитель программ благотворительного фонда "Единение" Нина Петровская.