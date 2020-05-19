145 лет на страже: как работает столичная служба спасения на воде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Московская служба спасения на водных объектах 19 мая отмечает 145-летие со дня организации, сообщает портал мэра и правительства столицы.

В городе действуют 24 поисково-спасательные станции и поисково-спасательный водолазный отряд общей численностью 398 человек. Каждый день на смену заступают до 70 водных спасателей, в том числе 50 водолазов. Работа идет круглосуточно.

В зону ответственности Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах входит 37 процентов береговой линии Москвы-реки, 82 процента береговой линии Химкинского водохранилища и три процента внутренних водоемов. Кроме того, спасатели проводят открытые уроки и экскурсии для детей и подростков.

В 2018 году открыли первую в ТиНАО поисково-спасательную станцию "Троицкая". В новом здании есть система видеонаблюдения за акваторией зоны отдыха "Заречье", системы громкоговорящей связи, табло для оповещения и информирования отдыхающих о правилах безопасности на воде. Для стоянки катеров и лодок оборудован крытый причал.

В 2019 году у спасателей появилась беспилотная авиационная система. Она помогает проводить мониторинг водных объектов и пожароопасной обстановки вблизи водоемов. Беспилотники также помогают обнаружить угрозу жизни и здоровью людей.

С введением режима повышенной готовности у сотрудников службы появились новые задачи. С 27 марта спасатели ежедневно дежурят в аэропортах Жуковский и Шереметьево.

Развернут оперативный штаб МГПСС по недопущению распространения COVID-19. Часть сотрудников из управления переведены на удаленную работу, а спасатели с полицией патрулируют береговую линию и принимают меры по соблюдению горожанами ограничений.

В 2020 году должна открыться 25-я поисково-спасательная станция – "Марьино", она будет находиться на берегу обширной благоустроенной зоны отдыха в районе Капотня. Новая станция позволит обеспечить безопасность на большом участке Москвы-реки, будет оснащена новой техникой и необходимым оборудованием.

Обновление ждет станции "Терлецкую" и "Карамышево", а на "Борисовской", "Кировской" и "Кузьминках" проведут проектно-изыскательные работы: в следующем году запланировано строительство новых.

В 2019 году стало известно, что здание поисково-спасательной станции "Серебряный бор" преобразуют в музей спасательного дела на водных объектах. Это собираются сделать в 2021 году.