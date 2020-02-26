Спасатели раскритиковали предложение штрафовать за купание в неположенных местах

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Председатель Всероссийского общества спасания на водах Олег Ковязин в разговоре с Москвой 24 назвал бесполезным занятием инициативу увеличить штрафы до 50 тысяч рублей за купание в неположенном месте. По мнению эксперта, перед тем как штрафовать людей, необходимо сначала создать условия, законодательную базу.

"Законодательной базы знаки "Купание запрещено" не имеют, они носят лишь предупреждающий характер. Люди сами на свой страх и риск идут купаться", – пояснил Ковязин.

Также эксперт поставил под вопрос, какой именно исполнительный орган будет отслеживать подобные правонарушения. По его мнению, такие организации, как ГИМС (Государственная инспекция по маломерным судам. – Прим. ред.), МЧС, сотрудники поисково-спасательных станций, могут контролировать данную сферу, но у них нет полномочий применять подобные санкции.



Олег Ковязин председатель Московской областной организации "Всероссийское общество спасения на водах" "Да, они могут вызвать полицию, которая отвечает за муниципальные водоемы, но кто именно будет выписывать штрафы – непонятно.

Ранее в Совфеде предложили увеличить штрафы за нарушение правил поведения на водоемах. Нельзя будет заплывать за буйки, обозначающие место для купания, подплывать к судам и лодкам, оставлять мусор, посещать пляж с животными и купаться в состоянии алкогольного опьянения. Штраф для граждан составит от 500 рублей до 2 тысяч рублей, для должностных лиц – от 2 до 5 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 7 до 10 тысяч рублей, для юридических лиц – от 10 до 50 тысяч рублей.