Около 850 тысяч человек стало участниками онлайн-акции "Ночь в музее" – Сергунина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что около 850 тысяч человек стало участниками онлайн-акции "Ночь в музее", передает портал мэра и правительства Москвы.
"Все-все онлайн-события "Ночи в музее" посмотрели около 850 тысяч человек. Участников ждали видеоэкскурсии, лекции, квесты, кинопоказы, творческие встречи и мастер-классы", – отметила Сергунина.
Мероприятия в рамках акции проходили с 18:00 до 23:00 16 мая. Прямые трансляции были организованы в рамках работы более 50 столичных культурных площадок.
Сергунина заявила, что онлайн-формат позволил значительно расширить аудиторию акции. Она отметила, что в акции приняли участие на 321 тысячу человек больше по сравнению с прошлогодними показателями.
Больше всего пользователи посетили площадку Мемориального музея космонавтики. 114 тысяч человек приняли участие в мероприятии "60-е: наш космический квартирник". Онлайн-баттл "Космос vs фантастика" собрал 108 тысяч пользователей.
Семейный театральный фестиваль "Город в окне", инициированный Музеем Москвы, посмотрело почти 75,5 тысячи человек. В топ-мероприятия по количеству посетителей также стали выставка "Комикс "Мастер и Маргарита". Михаил Булгаков в "бумажном кино" (62 тысячи зрителей), экспозиция Музея истории ГУЛАГа (более 60 тысяч), а также онлайн-тур Музея зоопарка (около 58 тысяч).
В рамках "Ночи в музее" также была подготовлена программа, приуроченная к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Свои мероприятия, посвященные военным годам, предложили пять столичных музеев.
Акция "Ночь в музее" пройдет в столице в онлайн-формате
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