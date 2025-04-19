Полевые кухни, мастер-классы и конкурсы организованы для участников субботника в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Полевые кухни, мастер-классы, творческие конкурсы и спортивные состязания организованы для москвичей, участвующих в субботнике, рассказали в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

В частности, в парке "Усадьба Трубецких" в ЦАО были подготовлены интерактивы для тех, кому нравится творчество. Там проводятся занятие по живописи, мастер-классы по росписи пасхальных яиц и созданию объемных моделей с помощью 3D ручек. Также участники субботника могут посмотреть на выступления танцевальных и вокальных коллективов.

В парке "Академический" в ЮЗАО москвичам представится возможность смастерить скворечник и попробовать узбекский плов, а на Коньковских прудах ЮЗАО были организованы экологические мастер-классы. Вместе с тем в сквере "Надежда" на Ломоносовском проспекте всех желающих приглашают принять участие в фитнес-зарядке и посоревноваться в игре в дартс.

Тем временем в Люблинском сквере в ЮВАО проводятся выступления творческих коллективов. Кроме того, там можно разместить кормушку для птиц.

В Детском парке "Фили" в ЗАО для участников субботника работают аниматоры в костюмах ростовых кукол. Там также проводится мастер-класс по игре в футбол. Юные москвичи могут сделать аквагрим и прокатиться на пони.

Еще один экосубботник пройдет 26 апреля с 10:00 до 15:00 в Нескучном саду рядом с шахматным клубом "Белая ладья". В этот же день в 11:00 посетители парка смогут присоединиться к разминке, руководить которой будет чемпионка мира по фигурному катанию, призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая.

После этого участники субботника подметут прошлогоднюю листву, промоют скамейки, соберут ветки и помогут высадить цветы в вазоны.