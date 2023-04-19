Центральный кластер и "Квантум парк" МГТУ имени Баумана достроят летом 2024 года

Фото: телеграм-канал "ДепСтрой Москвы"

Центральный кластер и "Квантум парк" МГТУ имени Н. Э. Баумана достроят летом 2024 года. Об этом сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

"МГТУ имени Н. Э. Баумана – один из старейших и крупнейших технических вузов страны. Сегодня большинство корпусов образовательного учреждения уже не полностью соответствует потребностям активно развивающегося вуза. В связи с этим правительством РФ совместно с правительством Москвы было принято о строительстве нового кластера", – отметил он.

Руководитель Депстроя отметил важность подбора территории в непосредственной близости от действующих зданий МГТУ. Он уточнил, что в рамках строительства будут возведены порядка 170 тысяч "квадратов" новых площадей и 14 новых корпусов.

По словам Загрутдинова, главным проектом развития территории вуза будут Центральный кластер и "Квантум парк" общей площадью 65 тысяч квадратных метров. Он рассказал, что готовность данных объектов – около 20%. В настоящее время ведутся монолитные работы.

По завершении возведения общая площадь Центрального кластера составит 50,5 тысячи квадратных метров. В этот проект войдут пять зданий, которые будут размещены на едином стилобате площадью более 12 тысяч "квадратов". В кластере будут проводиться научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы, включая исследования в области искусственного интеллекта, создание систем предотвращения киберугроз.

Также Загрутдинов рассказал, что рядом расположится пятиэтажный "Квантум парк". В здании разместят высокоточное и высокочувствительное оборудование для различных лабораторий.

"Перед началом строительства проведены исследования, в ходе строительства будут смонтированы специальные маты, которые защитят здание от вибрации и шума. Здесь также разместятся коворкинги и аудитории для студентов", – добавил руководитель столичного Депстроя.

Он уточнил, что в "Квантум парке" смонтируют уникальный для России оптоволоконный экструдер, который предназначен для создания изделий из полимерного сырья на основании технологии продавливания расплавленных гранул через формующие отверстия.

Ранее в пресс-службе Стройкомплекса Москвы рассказали, что многофункциональный комплекс МГТУ имени Н. Э. Баумана построят в столице к концу 2023 года.

Отмечается, что комплекс возводится в рамках создания крупного кластера на территории университета. Площадь корпусов составит порядка 170 тысяч "квадратов". На территории кластера в 2022 году уже открыли Центр биомедицинских систем и технологий и Инжиниринговый центр наземных транспортно-технологических систем.

