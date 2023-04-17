Многофункциональный комплекс "Бауманки" построят к концу 2023 года

Фото: stroi.mos.ru/пресс-служба Москомархитектуры

Многофункциональный комплекс МГТУ имени Н. Э. Баумана построят в столице к концу 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

"Завершены монолитные работы при возведении двух корпусов будущего многофункционального комплекса для студентов МГТУ имени Н. Э. Баумана… Завершить основные строительно-монтажные работы планируем уже в конце текущего года", – рассказал заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

По его словам, специалисты приступили к благоустройству территорий комплекса.

Многофункциональный комплекс включит залы для самостоятельной подготовки, зоны для неформального общения, центры информации, коворкинги, киберспортивный и спортивный клубы, а также блоки общежитий. Площадь комплекса составляет более 60 тысяч квадратных метров.

В пресс-службе Стройкомплекса напомнили, что комплекс возводится в рамках создания крупного кластера на территории университета. Площадь корпусов составит порядка 170 тысяч "квадратов". На территории кластера в 2022 году уже открыли Центр биомедицинских систем и технологий и Инжиниринговый центр наземных транспортно-технологических систем.

Ранее председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова рассказала, что специалисты возведут образовательный комплекс на 550 учащихся в Южнопортовом районе. Договор на строительство и последующую передачу объекта столице уже одобрен.

Комплекс расположится по адресу Волгоградский проспект, владение 32. По условиям договора инвестор обеспечит строительство за счет собственных средств. В состав объекта войдет блок начальных классов на 400 мест, а также детский сад для 150 воспитанников.



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