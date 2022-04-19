Москву назвали лучшим городом России для жизни семей с детьми

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Около половины россиян (41%) назвали Москву лучшим городом для жизни с семьей и детьми. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса "Работа.ру", имеющегося в распоряжении у "Газеты.ру".
В числе достоинств столицы более половины респондентов (51%) отметили развитую городскую инфраструктуру. Также опрошенные выделили карьерные и образовательные возможности (49 и 44% соответственно).
При этом 36% участников опроса отдали свой голос за Сочи. Там респонденты выделили хорошую экологическую ситуацию (56%). Еще 44% привлекает высокий уровень медицины в городе. Для 43% проголосовавших за Сочи важную роль играет низкий уровень стресса и отсутствие суеты.
Еще 34% россиян считают лучшим городом для проживания семьи с детьми Санкт-Петербург. Этот город также ценят за развитую инфраструктуру (51%), карьерные (46%) и образовательные возможности (35%).
В топ-5 городов вошли Краснодар (33%) и Калининград (25%). В Краснодаре респонденты выделили хорошую экологическую ситуацию (44%), образовательные возможности (42%) и низкий уровень стресса (35%). Калининград чаще всего выбирают за низкий уровень суеты (48%), хорошую экологическую ситуацию (42%) и образование (33%).
Ранее Москва стала лидером среди городов России по индексу качества городской среды за 2021 год. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ присвоило городу 293 балла из 360 возможных, что на 5 баллов больше, чем в 2020 году.
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