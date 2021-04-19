Компания основателя ПИК займется реновацией ресторана "Прага" на Арбате

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Девелопером проекта по реновации здания ресторана "Прага" в Москве станет компания Wainbridge, основателем которой является один из создателей группы ПИК Кирилл Писарев, сообщает РБК.

Планируется, что Wainbridge будет заниматься разработкой концепции проекта, строительными работами, а также осуществлять технический надзор, продавать недвижимость. Соответствующий договор уже подписан.

Писарев отметил, что "нестандартный продукт" в "Праге" должен удивить рынок. По его словам, проект будет непростым, поскольку здание предстоит разделить так, чтобы жильцам апартаментов не мешал ресторан, но они могли эффективно им пользоваться.

Совладелец здания Мирослав Мельник одобрительно высказался в адрес работ Писарева. Он отметил, что Wainbridge будет дорабатывать концепцию проекта в течение нескольких месяцев.

При этом сумма сделки пока неизвестна. Эксперты по недвижимости уточняют, что обычная ставка девелопера составляет 10–20 процентов от бюджета проекта.

Уточняется, что на повестке дня также стоит вопрос об инвестиционном участии Wainbridge в проекте и управлении им после окончания строительных работ.

Ранее сообщалось, что в здании ресторана "Прага" после реконструкции откроются магазины, рестораны, ночной клуб и элитные апартаменты. В помещении бывшего ресторана планируют разместить 12 торговых точек по 100 квадратных метров на первом этаже, два-три ресторана и элитные апартаменты.

