Мосгорнаследие проследит за сохранностью фасада и интерьеров "Елисеевского"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Власти Москвы заинтересованы в сохранении магазина-гастронома "Елисеевский", который обладает статусом объекта культурного наследия федерального значения. Об этом сообщает портал мэра и правительства города.
Помещения гастронома являются собственностью Москвы, при этом они выступают предметом судебных разбирательств со стороны арендатора торговых площадей.
Уточняется, что вопрос о возможном закрытии "Елисеевского" возник из-за коммерческих отношений арендатора и субарендатора торговых площадей, а также сложностей для ритейлеров премиального сегмента. Москва к узкоотраслевым проблемам инвестора не относится.
Глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов рассказал, что фасад здания относится к классицизму, а интерьеры – к необарокко.
"Кроме того, под охраной находится также историческая торговая функция первых этажей. Хочу подчеркнуть, что кем бы ни был новый собственник, ему будет выдан акт технического состояния, в котором прописаны все необходимые работы по сохранению и сроки, и он должен будет бережно относиться к памятнику архитектуры", – добавил Емельянов.
В конце марта сообщалось, что универмаг "Елисеевский" работает последние две недели. Причиной закрытия магазина называлось падение туристического потока из-за пандемии коронавируса. В феврале 2021 года "Елисеевский" отметил 120-летний юбилей.
Власти Москвы намерены сохранить "Елисеевский"
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