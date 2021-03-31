Правительство Москвы намерено сохранить "Елисеевский"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Правительство Москвы намерено сохранить для горожан и гостей столицы магазин-гастроном "Елисеевский" в центре столицы.
Власти рассматривают уникальный объект как один из символов Москвы. При этом помещения "Елисеевского" находятся в собственности города, но также являются предметом судебных разбирательств со стороны арендатора торговых площадей.
Отмечается, что при любом исходе с собственником или арендатором будет заключен охранный договор с обязательствами по сохранению памятника архитектуры. Следить за их выполнением будет департамент культурного наследия Москвы.
При этом уточняется, что прекращение функционирования магазина является следствием коммерческих отношений между арендатором и субарендатором торговых площадей, а также общими для ретейлеров премиального сегмента сложностями.
Как стало известно накануне, универмаг "Елисеевский" в центре столицы работает последние две недели. В частности, причиной закрытия магазина называлось падение туристического потока из-за пандемии коронавируса. В феврале 2021 года "Елисеевский" отметил 120-летний юбилей.
Гастроном "Елисеевский" оказался на грани закрытия – СМИ
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