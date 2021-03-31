В Росреестре прокомментировали проблемы с собственностью в гастрономе "Елисеевский"

10:56
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Росреестре рассказали, что право собственности на часть помещений гастронома "Елисеевский" на Тверской улице не зарегистрировано. Об этом сообщает РИА Недвижимость.
"Решением Арбитражного суда города Москвы от 23 ноября 2018 года по иску ООО "Елисеевский магазин" к департаменту городского имущества определено зарегистрировать переход права собственности от города Москвы к ООО "Елисеевский магазин" на нежилые помещения площадью 564,9 квадратного метра и 1,5 тысячи квадратных метров. Относительно нежилого помещения на 564,9 квадратного метра управлением 25 января 2021 года осуществлена регистрация права собственности ООО "Елисеевский магазин", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, неоформленная в собственность площадь (1,5 тысячи квадратных метров) является частью другого нежилого помещения и не зарегистрирована в кадастре как самостоятельный объект. Отмечается, что владелец помещения должен обратиться в Росреестр со всеми необходимыми документами для раздела и оформления прав на помещение.
Как сообщили ранее в Торгово-промышленной палате, знаменитый магазин на Тверской оказался на грани закрытия из-за потери покупательского спроса. В первую очередь бутик был рассчитан на туристов, поток которых приостановился из-за пандемии коронавируса.
Гастроном "Елисеевский" открылся на углу Тверской улицы и Козицкого переулка в 1901 году.
Универмаг "Елисеевский" в центре столицы работает последние две недели
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