Индекс самоизоляции в Москве вечером в воскресенье достиг уровня 4,8

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Индекс самоизоляции в Москве составил 4,8 балла из пяти возможных. Об этом следует из данных "Яндекса".
Такие показатели означают, что большинство граждан остаются дома и следуют предписаниям властей. При этом самый высокий индекс отмечается в Зеленограде и Королеве.
За последние сутки в России зафиксировано 6 060 новых случаев коронавируса. COVID-19 зарегистрировали в 78 регионах, и большинство новых заболевших в Москве – 3570.
За сутки зафиксировано 48 летальных исходов. За все время умер 361 человек. Полностью за сутки выздоровели 234 человека. В целом из больниц выписали 3291 человека.
29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу. Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Также разрешено гулять с домашними животными (на расстоянии не более 100 метров от дома), выносить мусор и совершать поездки до места работы (для тех, кто обязан ее посещать).
С 15 апреля в Москве начали действовать цифровые пропуска для передвижения по городу. Разрешение на передвижение по городу необходимо для поездок на личном и общественном транспорте. Пропуск выдается для выезда на работу, в медицинские учреждения или для личных целей. Если вы передвигаетесь по району пешком, то пропуск не нужен.
С 22 апреля проехать в городском общественном транспорте можно будет только по картам "Тройка", "Стрелка", месячному единому проездному билету, а также по социальным картам москвича и жителя Московской области. Аналогичные меры ввели и в Подмосковье.
При оформлении заявки можно использовать домен nedoma.mos.ru. Кроме того, получить пропуск для передвижения по городу с использованием личного или общественного транспорта можно по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив СМС на номер 7377.
Как оформить цифровой пропуск
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