Колесо обозрения "Солнце Москвы" снизит цены на билеты для студентов 25 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Студенты всех форм обучения 25 января смогут прокатиться на колесе обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ по сниженной стоимости. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аттракциона.

"Ко Дню российского студенчества "Солнце Москвы" приготовило специальное предложение для всех студентов. 25 января при предъявлении студенческого билета можно посетить крупнейшее в Европе колесо обозрения по сниженной цене – 990 рублей", – говорится в сообщении.

Приобрести такой билет можно будет только в кассах. Для его покупки посетителям потребуется предъявить студенческий билет.

Акцию для студентов запустят и в парке развлечений "Остров мечты". Там 25 января можно будет приобрести входной билет со скидкой в 50%. Продажа билетов будет осуществляться через кассы.

Между тем посетить Музей Победы 25 января можно будет бесплатно. Акция распространится на студентов очных и вечерних отделений вузов. Для посещения на безвозмездной основе студентам будут доступны экспозиции "Подвиг Армии", "Преемники. По стопам отцов", "Салют над Невой" и другие.



Вход в Музей Победы сделают бесплатным для студентов 25 января