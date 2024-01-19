Поисково-спасательную станцию построят в поселении Вороновском

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В поселении Вороновском построят здание для поисково-спасательной станции. В нем будут проходить тренировки и обучение спасателей, а также проводить ремонт судов. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на первого зампреда комитета по архитектуре и градостроительству столицы Сергея Кузнецова.

Он рассказал, что основной объем здания займут помещения для оказания первой помощи, эллинг на три судна, пост мойки катеров и бассейн для тренировок спасателей.

По словам Кузнецова, форма здания повторяет изгиб береговой линии. Кроме того, на 2-м и 3-м этажах предусмотрели балконы и выход на крышу.

"Для отделки используют гладкие и рельефные панели терракотового и светло-серого цветов, черную клинкерную плитку и металлические ламели", – уточнил он.

Станция будет находится на берегу Калчева ручья по адресу поселок ЛМС, микрорайон Центральный, земельный участок № 25д. Трехэтажное здание будет состоять из двух зон: административно-бытового блока и транспортного корпуса. Общая площадь станции будет составлять примерно две тысячи квадратных метров.

Ранее заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что на территории поселения Щаповского в ТиНАО начал работу новый пожарно-спасательный отряд.

Зона выезда нового пожарно-спасательного отряда охватывает 18 деревень, одно село и 58 садоводческих товариществ поселения Щаповского. Численность состава превышает 80 человек.



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