В Москве отель Radisson Blu построили на месте гостиницы "Спорт"

Фото: radissonhotels

В Москве на месте советской гостиницы "Спорт" построили современный отель на 150 номеров, сообщил заммэра столицы о вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, восьмиэтажное здание площадью около 32 тысяч квадратных метров расположено на Ленинском проспекте, владении 90/2.

"Этот проект может стать примером эффективной реорганизации неэффективно используемых городских территорий", – подчеркнул Бочкарев, напомнив, что ранее на этом участке в эксплуатацию ввели крупный многофункциональный комплекс с офисами и подземным паркингом общей площадью более 100 тысяч "квадратов".

Заммэра отметил, что два здания образуют офисно-гостиничный кластер, который станет драйвером развития территории в районе Проспекта Вернадского и будет способствовать созданию новых рабочих мест. Он добавил, что здание гостиницы отличает фасад с многосветным вестибюлем и остекленными лифтами.

На нижнем уровне отеля расположится торгово-общественная зона с фитнес-центром, спа-зоной, трансформируемыми конференц-залами и магазинами. На верхнем этаже разместится ресторан с панорамными видами.

Глава Москомстройинвеста Анастасия Пятова, в свою очередь, добавила, что отель после ввода в эксплуатацию и открытия пополнит линейку столичных гостиниц Radisson. По ее словам, сейчас на территории Москвы работают шесть отелей этого бренда, еще два – рядом с терминалами аэропорта Шереметьево.

В 2022 году столица почти в четыре раза перевыполнила план по строительству гостиниц и апарт-отелей. С начала года в городе построили и ввели 15 таких объектов. Все они построены за счет инвесторов. Бочкарев рассказал, что за 11 лет в Москве построили 113 гостиничных комплексов, работа в этом направлении продолжится.

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