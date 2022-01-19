Новая система обращения с ТКО работала без сбоев в Москве в новогодние праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия
Новая система обращения с твердыми коммунальными отходами работала без сбоев в Москве в новогодние праздники, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.
"Мусор вывозили по графику и в штатном режиме. Ежедневно на линию выходили 830 машин. Всего за праздничные дни собрали и вывезли около 970 тысяч кубометров отходов", – уточнил руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Вячеслав Торсунов.
По его словам, с начала 2022 года за цикл обращения с отходами отвечает единый региональный оператор ГУП "Экотехпром". За первые недели работы компания показала, что справляется со своими обязанностями и оперативно реагирует на обращения жителей.
Программа раздельного сбора отходов в Москве стартовала 1 января 2020 года. Во дворах всех жилых домов и около объектов социальной сферы было оборудовано свыше 22 тысяч площадок, где установили 60 тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора.
Ранее сообщалось, что три фандомата по приему пластиковой и алюминиевой тары появились в рамках пилотного проекта на Ярославском и Ленинградском вокзалах. Они принимают все виды пластиковых бутылок объемом от 0,2 до 2 литров и алюминиевые банки.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: