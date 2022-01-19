Новая система обращения с ТКО работала без сбоев в Москве в новогодние праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия

Новая система обращения с твердыми коммунальными отходами работала без сбоев в Москве в новогодние праздники, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

"Мусор вывозили по графику и в штатном режиме. Ежедневно на линию выходили 830 машин. Всего за праздничные дни собрали и вывезли около 970 тысяч кубометров отходов", – уточнил руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Вячеслав Торсунов.

По его словам, с начала 2022 года за цикл обращения с отходами отвечает единый региональный оператор ГУП "Экотехпром". За первые недели работы компания показала, что справляется со своими обязанностями и оперативно реагирует на обращения жителей.

Программа раздельного сбора отходов в Москве стартовала 1 января 2020 года. Во дворах всех жилых домов и около объектов социальной сферы было оборудовано свыше 22 тысяч площадок, где установили 60 тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора.

Ранее сообщалось, что три фандомата по приему пластиковой и алюминиевой тары появились в рамках пилотного проекта на Ярославском и Ленинградском вокзалах. Они принимают все виды пластиковых бутылок объемом от 0,2 до 2 литров и алюминиевые банки.

