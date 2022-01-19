Фандоматы по сбору тары появились у Ярославского и Ленинградского вокзалов в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Три фандомата по приему пластиковой и алюминиевой тары появились в рамках пилотного проекта на Ярославском и Ленинградском вокзалах, рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов РЖД.
"Они включены в бонусную программу по переработке использованной тары – накопленные баллы за сданные бутылки и банки можно обменять на скидки от партнеров проекта", – говорится в сообщении.
Фандоматы принимают все виды пластиковых бутылок объемом от 0,2 до 2 литров и алюминиевые банки. После тестирования будет принято решение об их установке на других вокзалах.
Ранее сообщалось, что в семи "Перекрестках" Москвы появились точки розлива бытовой химии в многоразовую тару. Покупатели могут приобрести на месте многоразовую тару объемом 450 и 1 000 миллилитров, при этом есть возможность использовать собственные емкости.
Флаконы можно утилизировать с помощью баков для раздельного сбора мусора, которые в Москве установлены во дворах жилых домов.
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