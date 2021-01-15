В "Перекрестках" появились станции для розлива бытовой химии в многоразовую тару

Фото: пресс-служба X5 Retail Group
В семи "Перекрестках" Москвы появились точки розлива бытовой химии в многоразовую тару. Об этом сообщили в пресс-службе X5 Retail Group. Скоро станции появятся и в других супермаркетах "Перекресток", а также в магазинах Санкт-Петербурга.
Отмечается, что "Перекресток" стал первой торговой сетью, в которой реализуется подобный проект.
Покупатели могут приобрести на месте многоразовую тару объемом 450 и 1 000 миллилитров по цене 45 и 155 рублей соответственно, при этом есть возможность использовать собственные емкости. Цена литра продукции составляет 350 рублей. В точках по розливу бытовой химии покупатели смогут сами распечатывать ценник и оплачивать покупку на кассе.
Подчеркивается, что флаконы можно будет утилизировать с помощью баков для раздельного сбора мусора, которые в Москве установлены во дворах жилых домов.
Установка таких автоматов стала очередным шагом в рамках реализации стратегии устойчивого развития X5 Retail Group. Также это является частью проекта "Маршрут полезных привычек" сети супермаркетов. Все станции прошли несколько этапов испытаний на предмет герметичности и других тестирований. Здесь можно приобрести жидкое мыло, средства для стирки и мытья посуды.
Ранее сообщалось, что X5 Retail Group снизит стоимость семи товаров базовой потребительской корзины. Данная инициатива направлена на поддержку малоимущих покупателей. Сообщалось, что в список таких продуктов входят картофель, тушеная говядина, хлеб, черный чай, ультрапастеризованное молоко, макаронные изделия и зерновые хлопья.
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