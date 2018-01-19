Около 148 тысяч человек приняли участие в крещенских купаниях в Москве

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Около 148 тысяч человек приняли участие в крещенских купаниях в столице к утру пятницы, 19 января.

Точное число искупавшихся станет известно после завершения обряда вечером этого же дня. Данные представил заммэра Москвы Петр Бирюков во время совещания по оперативным вопросам в правительстве города.

Ранее участие в крещенских купаниях принял президент РФ Владимир Путин. Он окунулся в прорубь на Селигере.

В этом году в Москве для верующих организовали 59 мест для купания. Горожане окунались в купели в храме Воздвижения Креста Господня на Чистом Вражке, на водном стадионе "Динамо" на озере Святое и озере Белое, на Терлецких прудах и других местах столицы. Богослужения и праздничные мероприятия, посвященные празднику Крещения Господня (Богоявления), провели более чем в 400 храмах Москвы.

Все места для обряда оборудованы безопасными подходами и спусками к воде. Там установлены обогреваемые раздевалки, туалеты и освещение. Участников купаний обеспечивают горячим питьем.

На Крещение безопасность в столице обеспечивают более восьми тысяч сотрудников правоохранительных органов. Среди них – более 700 представителей Росгвардии.