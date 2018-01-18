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Москва 24

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Общество

18 января, 13:17

Более 700 сотрудников Росгвардии будут охранять храмы и купели на Крещение

религия безопасность праздники

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Более 700 сотрудников Росгвардии будут поддерживать порядок во время крещенских богослужений и купаний в столице.

Как сообщил Агентству "Москва" замначальника главного управления охраны общественного порядка Росгвардии Алексей Зинин, праздничные службы пройдут в 424 церквях, храмах и монастырях по всему городу. Он пояснил, что "массовые купания верующих организованы в 59 водоемах, безопасность которых обеспечат военнослужащие и сотрудники Центрального округа войск национальной гвардии РФ и ГУ Росгвардии по Москве − всего более 700 человек".

Уточняется, что 18 и 19 января Росгвардия, совместно с сотрудниками МВД России, будет обеспечивать безопасность в 284 населенных пунктах на территории страны. В целом по России охранять общественный порядок на Крещение поручат 26 тысячам росгвардейцев.

Ранее также стало известно, что следить за порядком во время купаний в столице будут сотрудники УВД по Москве, а контроль за проездом к местам купаний будет вести ГИБДД. Кроме того, при необходимости скорую медицинскую помощь участникам крещенских купаний окажут линейные бригады врачей, которые будут дежурить на месте.

Всего в этом году на Крещение в Москве подготовят 59 мест для купаний. Принять участие в этом церковном обряде можно будет с 18:00 18 января и до полудня 19 января.

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