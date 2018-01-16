Более 8 тысяч правоохранителей проследят за порядком во время крещенских купаний

16 января, 16:38
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Безопасность во время крещенских купаний в столице обеспечат более восьми тысяч сотрудников правоохранительных органов.
В 11 административных округах Москвы оборудуют 59 майн и девять купелей, рассказали в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции города. На местах для купания организуют обогрев, безопасные подходы и спуски, а также точки с горячими напитками. После заплыва все желающие смогут отогреться и выпить чаю, передает Агентство "Москва".
Кроме того, у мест купания будет дежурить 51 бригада скорой помощи, а также спасатели и полицейские.
Окунаться в прорубь не рекомендуют людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Запрещается купаться лицам в состоянии алкогольного опьянения. В ведомстве напомнили, что находиться в воде следует не более одной минуты, чтобы избежать переохлаждение организма.
По словам заместителя начальника отдела безопасности на водах УГИМС МЧС России Дмитрия Лукичева, безопасность на водных объектах по всей стране будут обеспечивать около девяти тысяч сотрудников МЧС, примерно три тысячи единиц техники, порядка 500 маломерных судов на воздушной подушке и моторных лодок.
Ранее спасатели предупредили горожан об опасности выхода на лед большими группами.
Богослужения и праздничные мероприятия, посвященные празднику Крещения Господня (Богоявления), проведут 18 и 19 января более чем в 400 храмах Москвы. Начало купаний запланировано на 18:00 в четверг. Ожидается, что в них примут участие более 120 тысяч человек.
Окунуться в воду можно будет в купели в храме Воздвижения Креста Господня на Чистом Вражке, на водном стадионе "Динамо" на озере Святое и озере Белое, на Терлецких пруд и других местах столицы.
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