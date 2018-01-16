В крещенскую ночь в Подмосковье у мест купания будут дежурить 50 бригад скорой

Фото: портал Москва 24/Юлия Накошная
В крещенскую ночь у мест купания в Подмосковье будет дежурить 51 бригада скорой помощи. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Все бригады будут оснащены необходимым медицинским оборудованием и средствами для обогрева. Медики будут дежурить около мест купания с 22:00 до 2:00.
Министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков посоветовал не окунаться в ледяную воду людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, заболеванием почек, имеющим проблемы с артериальным давлением, аритмию, ЛОР-заболевания и сахарный диабет. Он добавил, что при первых признаках обморожения нужно сразу же обращаться к врачам.
В Москве подготовлено 59 мест для Крещенских купаний. Все купели оборудованы безопасными спусками к воде.
Также для горожан установили обогреваемые раздевалки и туалеты. Людей обеспечат горячим питьем и местами для обогрева. На прилегающих территориях можно будет припарковать машину.
В столице окунуться можно будет в купели в храме Воздвижения Креста Господня на Чистом Вражке, на водном стадионе "Динамо" на озере Святое и озере Белое, на Терлецких прудах и других местах столицы. Полный список адресов, где пройдут мероприятия, посвященные празднику Крещения Господня, можно посмотреть здесь.
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