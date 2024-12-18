Более 5 тысяч новых домовых и городских указателей установлены в Москве

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства установили в Москве более 5 тысяч новых домовых и городских указателей в 2024 году, сообщил заммэра Петр Бирюков.

"В столице продолжается реализация программы создания единой системы навигации, которая стартовала в 2014 году. За это время в городе появилось более 119 тысяч новых указателей", – отметил он.

В текущем году в Москве появились 3 665 новых домовых указателей, а также 1 498 городских. Они не только отвечают всем стандартам городского дизайна, но и органично вписываются в архитектуру улиц. Бирюков напомнил, что с 2020 года на таблички начали добавлять QR-коды с информацией о выдающихся личностях.

"В этом году внедрили и разместили два новых элемента навигации – 40 информационных модулей и 14 указателей типа стойка. Они появились в Парке Победы на Поклонной горе", – заключил заммэра.

Ранее в столице анонсировали замену свыше 100 указателей, на которых теперь появится трамвайный маршрут № 2 и новые станции столичного метро.

Так, на схемах и знаках будут фигурировать не только новые остановки Троицкой линии, но и станция "Потапово" Сокольнической ветки метро.

