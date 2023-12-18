Производство изделий из термодревесины появится на юго-востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Город заключил договор с компанией "Темодекинг МСК" о передаче земли в столичном районе Выхино-Жулебино под возведение производства по ставке один рубль в год. Проект реализуют в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП), рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Земельный участок площадью 0,7 гектара располагается на Ферганской улице. Он был предоставлен инвестору на 5 лет, в течение которых он обязан завершить строительство предприятия, а также наладить выпуск продукции. Ефимов уточнил, что работать на предприятии смогут 150 человек.

"Льготная ставка будет действовать на протяжении всего срока договора аренды", – сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Компания работает с 2003 года и является крупнейшим производителем фасадных и террасных изделий из термодревесины в стране. За все время работы она выпустила почти 50 тысяч квадратных метров продукции.

Ожидается, что на новом предприятии будет выпускаться до 110 тысяч квадратных метров влагоустойчивых плиточных модулей из обработанной древесины, фасадных досок, напольного покрытия и паркета.

"Эти материалы применяются при строительстве террас и благоустройстве уличных пространств", – добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Ранее стало известно, что "Группа Аквилон" займется редевелопментом территории бывшей промзоны Выхино, ее площадь – 7,31 гектара. Город заключил с инвестором договор о комплексном развитии территории (КРТ). Будет построено более 160 тысяч квадратных метров разнообразной недвижимости. Инвестиции в проект могут превысить 15 миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект будет не менее 247 миллионов рублей.

Новости часа: проекты КРТ позволят создать в Москве более 137 тысяч рабочих мест