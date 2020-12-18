Власти Москвы рассказали о порядке работы кафе в период пандемии

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Власти Москвы договорились с рестораторами о порядке работы – в 23:00 закрывается вход в заведение, а последний посетитель может покинуть его не позднее полуночи. Об этом сообщил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире радиостанции "Серебряный дождь".
"У нас с рестораторами появилась договоренность, что последний клиент может зайти в кафе в 23:00 и сделать заказ, после этого заведение закрывается на вход. К полуночи все посетители, находящиеся в заведении, должны оплатить свой счет и покинуть ресторан. В 24:00 сотрудники должны погасить свет и закрыть ресторан", – сообщил Немерюк.
Он подчеркнул, что представители бизнеса ответственно относятся к соблюдению требований властей в рамках борьбы с распространением коронавируса. Ограничение работы ночных клубов, кафе и ресторанов является одним из них.
Сергей Собянин предположил, что в следующем году ограничения по коронавирусу сохранятся, но будут более мягкими.
Мэр рассказал, что Москва с началом пандемии коронавируса оперативно перешла на новые принципы управления. По его словам, во многом это стало возможным благодаря множеству сложных и непопулярных решений, которые были приняты в предыдущие годы.
Власти Москвы не видят предпосылок для тотального локдауна
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