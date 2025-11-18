Сергунина пригласила москвичей на заключительную в этом году акцию "День без турникетов"

Фото: пресс-служба ДПиИР

Москвичей и гостей столицы приглашают принять участие в заключительной в этом году акции "День без турникетов", которая пройдет с 28 ноября по 4 декабря, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

В рамках мероприятия участники смогут посетить экскурсии на предприятиях, производящих микропроцессоры и авиационные системы, а также встретиться с финалистами конкурса "Новатор Москвы" и узнать больше о различных профессиях.

По словам вице-мэра, к зимней акции присоединится около 140 организаций, включая технологические компании, творческие мастерские и представителей креативного бизнеса. Кроме того, в преддверии седьмой Московской недели интерьера и дизайна свои двери для посетителей откроют производители мебели, декора и товаров для дома.

Например, Лефортовский фарфоровый завод впервые станет участником проекта. Гости смогут увидеть весь процесс создания фарфора – от создания модели до ручной росписи, а также понаблюдать за работой художников и других специалистов.

Еще одной уникальной площадкой станет железнодорожная станция Москва – Пассажирская – Ярославская. Экскурсоводы расскажут горожанам об истории станции и познакомят с ее сотрудниками.

В свою очередь, столичный разработчик представит отечественные микропроцессоры и прототипы будущих устройств, а также организует встречу с представителями различных отделов фирмы.

В центре аддитивного инжиниринга посетители смогут ознакомиться с процессом производства 3D-изделий, а в компании, занимающейся инновационными композитными материалами, гости увидят уникальное оборудование.

Кроме того, жителей и гостей столицы приглашают посетить киностудию. Там они узнают о ключевых этапах звукового постпродакшена фильмов, включая запись актерских голосов и музыки, монтаж шумов и спецэффектов.

Акция имеет не только образовательную, но и профориентационную направленность, уточнила Сергунина. В частности, с начала года она помогла более 300 участникам устроиться на стажировку или работу в компаниях, которые они посетили в рамках мероприятия.

"Именно кадры определяют успех бизнеса в долгосрочной перспективе. "День без турникетов" позволяет нам показать масштаб и технологичность современных проектов через обзорные экскурсии", – рассказал операционный директор крупного девелопера Алексей Синявский.

Ежеквартальное участие в этой акции привлекает в компанию студентов из московских вузов для прохождения практики, стажировок и дальнейшего трудоустройства, добавил он.

Вместе с тем руководитель группы целевых проектов научно-технического центра Сергей Кочарян отметил, что участие в акции укрепляет репутацию предприятия как надежного работодателя.

"Это отличная возможность продемонстрировать наш производственный потенциал, инновационные решения и позитивную корпоративную культуру широкой аудитории – студентам и молодым специалистам. Мы можем не только рассказать о своих технологических преимуществах, но и показать реальные карьерные возможности", – уточнил Кочарян.

Ранее для столичных предпринимателей открылся прием заявок на участие в проекте "Зима в Москве". В рамках мероприятия с 1 декабря 2025 года по 28 февраля 2026-го компаниям из сфер торговли, общественного питания, образования, услуг, индустрии красоты, творчества, культуры, спорта и гостиничного бизнеса необходимо сформировать торговое предложение для жителей и гостей города.

Предпринимателям нужно создать спецпредложение: акцию с бесплатными подарками или скидку. Также можно организовать бесплатное мероприятие: лекцию, мастер-класс, пробное занятие и прочее. При одобрении заявки им отправят уведомление и вручат зимний "Бизнес-бокс" – это набор инструментов, который подготовили лидеры рынка для развития своего дела.