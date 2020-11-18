Почтовый ящик Деда Мороза появится на Московской канатной дороге

Фото: Агентство "Москва"

Почтовый ящик Деда Мороза установят 1 декабря на Московской канатной дороге. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Почтовый ящик уже прибыл на канатную дорогу, а 1 декабря его установят на верхней станции "Воробьевы горы". Там все желающие смогут отправить письма и открытки хозяину предстоящих новогодних праздников", – сообщили в пресс-службе канатной дороги.

Уточняется, что письма будет забирать Снеговик-Почтовик на специальном новогоднем автобусе и доставлять их московскому Деду Морозу.

"Чтобы получить ответ от волшебника, в письме обязательно нужно указать обратный адрес. Дед Мороз и сам планирует посетить канатную дорогу, но о дате его визита станет известно позже", – добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Московская канатная дорога переходит на зимний график работы с 19 ноября. В понедельник она будет открыта с 16:00 до 21:00, со вторника по четверг дорога будет работать с 11:00 до 21:00. По пятницам канатная дорога будет доступна с 11:00 до 23:00.

Также сообщалось, что с 20 декабря в столице планируется открыть елочные базары. Всего будет организовано около 300 точек. Кроме того, будет работать онлайн-базар с доставкой по Москве.