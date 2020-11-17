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Город

14:32

Московская канатная дорога переходит на зимний режим работы

город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московская канатная дорога переходит на зимний график работы с 19 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе канатки.

В понедельник она будет открыта с 16:00 до 21:00, со вторника по четверг дорога будет работать с 11:00 до 21:00. По пятницам канатная дорога будет доступна с 11:00 до 23:00.

В субботу и в праздники канатка на Воробьевых горах будет работать с 10:00 до 23:00, по воскресеньям полюбоваться на Москву с высоты можно будет с 10:00 до 21:00.

Фонари и архитектурную подсветку зданий Москвы перевели на зимний режим работы еще в октябре. С 1 ноября в Москве перешли на другой график автобусы, следующие до кладбищ.

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