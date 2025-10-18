Праздничная программа в честь Дня отца пройдет в Москве 19 октября

Фото: пресс-служба ВДНХ

Праздничные мероприятия в честь Дня отца состоятся в столичных музеях, библиотеках, парках, культурных центрах и на выставках 19 октября. Гостей ждут экскурсии, концерты, мастер-классы, викторины и лекции по истории и культуре, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Вход в Музей Победы на Поклонной горе будет бесплатным для всех пап с детьми до 14 лет. Посетителей познакомят с масштабными экспозициями и тематическими выставками.

Также программу подготовил и Музей Победы. В 11:00 гости смогут принять участие в спортивном квесте "Мы победили!", а в 16:00 в Зале полководцев начнется интеллектуальная игра "КВИЗстория".

На ВДНХ 19 октября организуют экскурсии, тематические занятия и мастер-классы, посвященные отцам. В 13:00 начнется обзорная экскурсия "Мужские образы ВДНХ". Участникам расскажут интересные факты о личностях, оставивших свой след в истории ВДНХ.

В павильоне № 1 "Центральный" состоится бесплатная экскурсия "Отцы Москвы". Она пройдет по выставке "Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея". В музее славянской письменности "Слово" проведут экскурсию "Я горжусь тобой, папа!".

В центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ в 19:30 стартует тематическая экскурсия "Космические отцы". Кроме того, развлечения подготовили и на интерактивной выставке роботов "Робостанция". В 12:00 пап с детьми будут ждать на мастер-классах, где можно будет создать картину на деревянной дощечке с помощью паяльника и проявить творческую фантазию в сборке советского металлического конструктора.

В "Доме российской кухни" повара вместе с отцами будут готовить блюда по семейным рецептам. В парках, библиотеках, культурных центрах и центрах детского творчества в честь Дня отца организуют творческие, спортивные и военно-патриотические мероприятия.

В культурном центре "Зеленоград" в День отца проведут мастер-классы по силовым дисциплинам, турнир по армрестлингу, а также занятия по живописи, пластилинографии и аппликации. Парк "Северное Тушино" подготовил мастер-классе "Брошь-орден для папы".

В парке "Ходынское поле" в честь праздника организуют концерт, в рамках которого прозвучит гимн отцов. Желающие смогут угоститься яблочными пирогами.

В центре детского творчества "Строгино" с 12:00 до 14:00 пройдет спортивный праздник "Ему все по плечу!", в рамках которого запланированы эстафеты, командные игры и конкурсы.

Более того, в День отца состоится всероссийская акция "Вместе с папой" от "Движения первых". Для участия в ней необходимо выбрать любимое хобби отца или дедушки и заниматься им в течение дня. Затем фотографии и видео нужно выложить в соцсетях с хештегами #ВместеСПапой#РодныеЛюбимые#ДвижениеПервыхМосква.

Серия тематических мероприятий ко Дню отца пройдет также в кинопарке "Москино". К примеру, гости смогут попробовать себя в роли актеров озвучивания, узнав о профессиональных технологиях записи и создания звуковых эффектов. На специальном оборудовании участники самостоятельно озвучат фильм, посвященный теме отцов и детей.

