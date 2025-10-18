Открытые бассейны продолжат работать на двух площадках "Московских сезонов"

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Открытые бассейны продолжат работать осенью на площадках "Московских сезонов" на улицах Перерве и Ключевой. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Площадки оборудованы современными перголами. Цельные модульные системы закрывают пространство сверху и с боков, благодаря чему посетители защищены от дождя и ветра.

У чаш присутствуют система обогрева. Для дополнительной безопасности в темное время суток работает освещение.

Посетить бассейны можно с 09:00 до 10:30, с 11:00 до 14:00, с 14:30 до 17:30 и с 18:00 до 21:00.

Все необходимое можно взять в аренду или приобрести на месте. С собой следует взять только купальник.

Открытые бассейны работали в столице в рамках проекта "Лето в Москве". В теплое время года их посетили почти 200 тысяч человек. Чаши располагались в парках Фили, 50-летия Октября, имени Юрия Лужкова, "Кузьминки-Люблино", "Сокольники" и других.



