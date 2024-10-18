Московский международный форум "Религия и мир" пройдет с 22 по 23 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Московский международный форум "Религия и мир" пройдет в столице с 22 по 23 октября, сообщила пресс-служба департамента национальной политики и межрегиональных связей.

Тема ежегодного форума – "Традиционные ценности как основа мира". В мероприятии примут участие представители госвласти, различные эксперты, общественники и религиозные деятели.

Кроме России, в форуме примут участие Сирия, Иордания, Ливан, Греция, Иран, Белоруссия, Казахстан и Узбекистан. Приедут и представители от Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР).

На мероприятиях обсудят вопросы межнациональных и межконфессиональных отношений, воспитания молодежи, а также защиты воспитания подрастающего поколения от деструктивных идеологий.

Церемония открытия форума начнется в 11:00 22 октября числа в храме Христа Спасителя, а 23 октября мероприятия продолжат в МПГУ. В тот же день дополнительная секция состоится и в РГУ имени Косыгина.



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